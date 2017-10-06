طرطوس:وزير الصحة يدعو لإسراع إنجاز المبنى الإداري الخاص بمشفى الباسل

دعا وزير الصحة الدكتور نزار يازجي خلال جولة اليوم على عدد من المشافي في طرطوس وريفها شملت التوليد والباسل وبانياس والشيخ بدر إلى الإسراع بإنجاز واستكمال المبنى الإداري الخاص بمشفى الباسل في مدينة طرطوس تمهيدا لوضعه بالخدمة قريبا.

وأكد على ضرورة إيلاء خدمات الرعاية الصحية الاهتمام اللازم وتتبع الحالات المكتشفة من سرطان الثدي بهدف تقديم العلاج المناسب وتوفير فرص أفضل للشفاء التام.

وأشار يازجي إلى أهمية تطوير آليات العمل وإجراء الصيانات الوقائية للتجهيزات الطبية بشكل دوري والتدريب المستمر للكوادر الطبية العاملة في المشافي والمراكز الصحية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وجدولة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دائم لمنع حصول أي نقص فيها.

يذكر أن د.يازجي اطلع أمس على الخدمات المقدمة في عدد من مشافي اللاذقية وعملية تتبع حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.