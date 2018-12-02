طرطوس..الفطر السام يودي بحياة 3 أشخاص

أعلن الدكتور اسكندر عمار مدير عام الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس اليوم وفاة 3 أشخاص جراء تناولهم الفطر السام الذي ينبت في الأراضي الزراعية الرطبة بعد تساقط الأمطار ويدعى “فطر الموت”.

وقال مدير مشفى الباسل: “إن المشفى استقبل منذ يومين خمس حالات تسمم بالفطر تم نقلها إلى غرف العناية المشددة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها توفي منها 3 حالات حتى اليوم منبها الى خطورة وضع الحالات التي تصل متأخرة إلى المشفى وتعاني ارتفاع خمائر الكبد وتعرضها إى قصور كلوي حاد يؤدي إلى الوفاة.

وأشار عمار إلى وصول 3 حالات تسمم جديدة بالفطر السام إلى المشفى مبيناً أن استمرار وصول حالات التسمم إلى المشفى يستدعي التحذير والتوعية بخطر الفطر السام وتنبيه المواطنين لعدم تناول الفطر الذي ينمو في الأراضي الزراعية وعدم تداوله من التجار نظراً لوجود كميات منه في الأسواق لأن هذه الفترة موسمه مبيناً أن الفطر السام في الأسواق لا يمكن تمييزه عن الفطر الأبيض.

ونبه مدير مشفى الباسل إلى أن تناول الفطر السام يؤدي لقصور كلوي حاد وكبدي يليه قصور في كامل أعضاء الجسم ونخر في الكلية ثم الموت.

وكانت وصلت إلى مشفى الباسل بطرطوس قبل يومين 5 حالات خطرة نتيجة التسمم بالفطور حيث توجه مدير مشفى الباسل وقتها بالنصيحة للمواطنين بعدم تناول الفطور مجهولة النوع حفاظا على سلامتهم.

من جهته نفى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان حسام الدين وجود كميات كبيرة من الفطر الزراعي بغرض التجارة في الأسواق مبينا أن الكميات الموجودة هي عبارة عن فطر مشروم يتم توريده من مزارع موثوقة عبر سوق الهال ويباع لتجار المفرق ويغلف ويبرد وعليه لصاقة توضح مصدره.