طرطوس تعبّر عن امتنانها للشهداء بتكريم ذويهم

تقديرا لتضحيات ابنائهم في سبيل الوطن وبمناسبة اعياد تشرين كرم المكتب الاداري لفرع الاتحاد النسائي بطرطوس 31 أسرة من ذوي الشهداء بالمحافظة.

وعبر ذوو الشهداء عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها الجهات المعنية في المحافظة في سبيل تقديم الخدمات اللازمة لهم، ومتابعة شؤونهم وقضاياهم، مؤكدين استمرارهم على نهج ابنائهم في التضحية والفداء وبذل المزيد في سبيل عزة الوطن وكرامته.

محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى بين أن هذه الفعالية تجسد ملاحم تشرين في التحرير والتصحيح، مؤكدا الفخر والاعتزاز بالدور الذي تمثله المراة السورية وتنظيمها النقابي فالنساء هن زوجات واخوات وأمهات الشهداء وأبناء محافظة طرطوس التي استحقت بجدارة لقب ام الشهداء.

وأكدت رئيسة المكتب الاداري للاتحاد النسائي الهام سلمان أنه بصمود الجيش العربي السوري انتصرت سورية وما زالت تنتصر وبطولاته في كل مكان تشهد على ذلك.

رافق التكريم افتتاح معرض فني تشكيلي بعنوان “تحية لحماة الديار” أقامته مجموعة من الطلاب الهوة المتدربين لدى مركز “أحمد خليل” للفنون التشكيلية بالتعاون مع المكتب الاداري للاتحاد النسائي بطرطوس، تناولت لوحاته بطولات الجيش العربي السوري والفلكلور والتراث.

حيث بين خليل أن الطلاب هواة من اختصاصات جامعية مختلفة وأن كل مواطن سوري يعبر عن دعمه لوطنه بطريقته وكل من موقعه حيث يجسد الفنان بلوحاته صمود الجيش العربي السوري وتضحياته.

وتخلل حفل التكريم تقديم فقرة فنية غنائية للفنان أكثم العبد الله وقصيدة شعرية للشاعر ثائر ابراهيم بعنوان “الوطن”، إضافة الى فقرة مسرحية للمخرج عبد الرحمن بكور بعنوان بدنا الوطن.