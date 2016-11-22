طرطوس: توزيع المبالغ المقررة للمزارعين المتضررين في سهل عكار

تم أمس توزيع المبالغ المقررة للمزارعين المتضررين من أبناء سهل عكار في محافظة طرطوس نتيجة تعرض محاصيلهم الزراعية لموجات الصقيع التي ضربت المحافظة في الشهر الأول من العام 2016 وأثرت على موسم البطاطا والكوسا.

وأكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أنه تم تحديد الفلاحين المتضررين من قبل لجان مختصة شكلت لهذه الغاية، حيث سيتم توزيع المبلغ المقرر 50 مليون ليرة سورية على المزارعين البالغ عددهم 1585 مزارعا على أن يتم منح التعويض لكل متضرر حسب المساحة المتضررة.

وأشار جميل غزيل عضو قيادة فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الفلاحين إلى أن الخطوة تأتي في إطار الدعم المستمر من قبل الحكومة للفلاحين الذي يعزز صمودهم ويسهم في بناء الاقتصاد.