طرطوس: توزيع مازوت الشتاء حسب درجات حرارة المناطق

وجه محافظ طرطوس صفوان سليمان أبو سعدى بزيادة عدد اسطوانات الغاز الموزعة في المناطق ودراسة جميع الطلبات المتعلقة بزيادة مخصصات كل منطقة حسب الحاجة والاستمرار في التوزيع للمناطق الأكثر برودة، مؤكداً ضرورة تنفيذ القرارات المتخذة بخصوص موسم التدفئة من خلال تزويد أسر الشهداء والأبطال الجرحى بمادة المازوت بشكل فوري وفي كل المناطق، إضافة إلى تزويد الإخوة الفلاحين بمادة المازوت من أجل المحاصيل الشتوية.

كما أكد محافظ طرطوس “بحسب صحيفة الوطن” على مديرية التجارة الداخلية لضبط المكاييل بالمحطات وعدم السماح بتفريغ الصهاريج مساءً لمنع الغش والتلاعب، ومخالفة المحطات التي لا تعمل فيها أجهزة المراقبة والكاميرات، كذلك شدد في مطالبة المنشآت بتأمين الحماية الذاتية ونظام إطفاء خاص بكل منشأة تحت طائلة إغلاقها، مركزا على محاضر التنفيذ ومتابعتها من اللجنة المركزية ومنع تزويد المحطة التي لا تلتزم بالتزويد