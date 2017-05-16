طرطوس: «250» مليون ليرة إعانة لصيانة الطرق

مع بداية أعمال المكتب التنفيذي الجديد لمجلس مدينة طرطوس وزيارة رئيس الحكومة والوزراء والمعنيين الأخيرة للمحافظة، تمّ تشكيل لجان لمتابعة الخطط الموضوعة من قبل المعنيين وبناء على ذلك قام مجلس المدينة بوضع البرامج التنفيذية لإنهاء عدد من المشروعات.

حيث أكد القاضي محمّد زين رئيس مجلس مدينة طرطوس أن المجلس وضع برنامجاً زمنياً محدداً لإجراء أعمال الترميم والصيانة لكافة طرقات وشوارع المدينة الرئيسة والفرعية وترحيل نواتج الأتربة والحفر، مع إنشاء بعض الطرقات الفرعية وتعبيدها وتزفيتها وإكساء بعضها الآخر ،وترميم الأرصفة والساحات والممرات والدّوارات في شوارع المدينة الرئيسة.

وأضاف زين: كما نقوم بإجراء أعمال الصيانات والإصلاح لحدائق المدينة وممراتها، وبرنامج العمل ُبدِئ العمل فيه مع بداية الشهر الرابع من العام الحالي ومستمر لغاية شهر آب.

وأكد زين أن الخطة الموضوعة من قبل المكتب التنفيذي للمدينة تضمنت إعادة تنفيذ شارع الثورة بالكامل بطول /4/كم وعرض وسطياً /11/م للحارة الواحدة فيه حارتان مروريتان تصل القيمة المالية للمشروع إلى /200/ مليون ليرة سورية مرصودة من قبل وزارة النقل «وتعد مساهمة من الوزارة لإكساء وتعبيد هذا الشارع الرئيس الذي يصل شمال المدينة بجنوبها».

وأوضح زين أن هناك إعانة مالية بقيمة 250 مليون ليرة أيضاً من وزارة الإدارة المحلية، مخصصة لتنفيذ أعمال الصيانة للطرقات والساحات والأرصفة والحدائق العامة ضمن المدينة.