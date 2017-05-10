طرقات مصياف قيد الصيانة بكلفة 120 مليون ليرة … محافظ حماة: استيفاء معايير الأمان والسلامة الطرقية

أكد محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري أهمية إجراء أعمال الصيانة على عدد من الطرق في مدينة مصياف لكونها تشكل نقاطا حيوية تشهد كثافة مرورية عالية.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم سير أعمال الصيانة حيث أشار إلى ضرورة أن تكون الطرقات في أعلى درجات الجاهزية الفنية ومستوفية لمعايير الأمان والسلامة الطرقية لمستخدميها من الركاب والسائقين.

بدوره أشار المهندس محمد مشعل مدير الخدمات الفنية في حماة إلى أن إجمالي طول الوصلات والطرق التي تحتاج للصيانة في مدينة مصياف يبلغ نحو 5 كم بكلفة اولية تقدر بنحو 120 مليون ليرة سورية.

من جهة ثانية اطلع المحافظ على سير العملية الامتحانية للصفوف الانتقالية في مدارس وثانويات زكي الأرسوزي وابراهيم زينب للتعليم الأساسي والثانوي حيث طلب من مدير التربية العمل فورا على صيانة المقاعد المدرسية فيهما واستجرار أعداد إضافية بهدف سد النقص الحاصل ولا سيما أن هذه المدارس ستستضيف امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي على أن يتم انجاز ذلك قبل موعد بدء الامتحانات المقررة في ال14 من الشهر الحالي.

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