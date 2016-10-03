طرق بسيطة تمنع إصابتك بمرض “السكر”

قدم تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” طرقا مفاجئة لمنع الإصابة بمرض السكر، حيث إنه يعد واحدا من الاضطرابات الأكثر شيوعا، ويكون ناتجا عن اضطراب التمثيل الغذائي ومستويات السكر في الدم الناتجة عن انخفاض إنتاج الإنسولين في الجسم، وفي حالات أخرى الدم قد لا يكون قادرا على استيعاب الإنسولين الذي ينتجه الجسم بشكل جيد، مما يتسبب في ارتفاع مستويات السكر بالدم.

وكما جاء في التقرير إذا كان المريض لديه مستويات السكر غير منضبطة سواء عالية أو منخفضة، يمكن أن يؤدي إلى عدد من المضاعفات الصحية التي ينتج عنها ظهور الأعراض الرئيسية لمرض السكر كالعطش الشديد والتعب والجوع المفرط وزيادة أو فقدان الوزن، ولتجنب هذه المضاعفات يجب اتباع بعض الطرق للوقاية من المرض والتي تشمل الآتي:

1.فقدان الوزن: أثبتت دراسة أن الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة أكثر من 10%.

تناول الكثير من الخضراوات الخضراء: استهلاك الكثير من الخضراوات طريقة جيدة لمنع مرض السكري، وتساعد في الحفاظ على مستويات السكر منضبطة في الدم. إضافة الخل الأبيض للنظام الغذائي: يمكن إضافة الخل الأبيض للنظام الغذائي قد يمنع الإصابة بمرض السكر، لأنه يحتوي على حمض الخليك الذي يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

4.المشي: المشي السريع لمدة 35 دقيقة على الأقل يوميا يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر.

5.تناول الحبوب الكاملة: واحدة من أفضل الطرق لمنع الإصابة بمرض السكر والسكتة الدماغية وأمراض القلب، هي إضافة الحبوب الكاملة للنظام الغذائي، لأنها تقلل من مستوى السكر والكولسترول في الدم.