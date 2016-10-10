طرق طبيعية لتجنب المشاكل الصحية

قدم تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” أفضل الطرق الطبيعية لمنع الإصابة بـ 6 من المشاكل الصحية والتي تتضمن الآتي:

  1. الكولسترول: تناول فاكهة الأفوكادو يساعد في الوقاية من المشاكل الصحية المتعلقة بمشاكل الكولسترول في الدم.
  2. قرحة المعدة: الكرنب يساعد في الوقاية من قرحة المعدة عن طريق شرب كوب من عصير الكرنب بانتظام.

3.الربو:  تناول البصل بشكل منتظم يمنع خطر مشاكل الجهاز التنفسي.

  1. التهاب المفاصل: أثبتت بعض الدراسات أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 تحافظ على صحة الجهاز المناعي، والتي تشمل تناول الأسماك مثل السلمون والماكريل، والتي تساعد في الوقاية من التهاب المفاصل.

5.السكتة الدماغية: الشاي الأخضر يمكن أن يمنع الترسبات الدهنية على جدران الشرايين ما يساعد ذلك في الوقاية من السكتة الدماغية.

6.ضبط مستويات السكر في الدم:  لتجنب مشكلة ارتفاع مستوى السكر في الدم تناول القرنبيط فإنه يساعد على منع السكر في الدم والمشاكل ذات الصلة بالأنسولين وأيضا الفول السوداني يساعد على ضبط مستويات السكر.

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