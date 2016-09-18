طرق طبيعية لتخفيف أعراض «القولون العصبي»

قدم تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” 4 طرق طبيعية للتخفيف من أعراض القولون العصبي، الذي يعد من المشاكل الصحية الشائعة وتظهر له بعض الأعراض الأولية، وهي ألم وتشنج في البطن بعد تناول الطعام والإسهال والإمساك وانتفاخ وغازات في البطن.
وفي الإطار تتضمن الطرق الطبيعية الآتي:
- زيت النعناع: فهو من الأعشاب التي تساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي، حيث يعتبر من الأعشاب الطاردة للغازات.
- تناول الأطعمة الغنية بالألياف فهي تساعد في الحد من الإمساك وتقلل من الإسهال وآلام البطن عند الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، لأن الألياف الغذائية قد تقلل من تهيج أعراض متلازمة القولون العصبي، وذلك بتناول الحبوب الكاملة والبقول والفاكهة والخضروات، فهي مصادر جيدة للألياف وتقلل من أعراض القولون العصبي.
- يقال إن الأشخاص الذين لا ينامون بشكل جيد يعانون من متلازمة القولون العصبي، ومن أجل التغلب على أعراض هذا المرض يجب النوم الجيد وممارسة الرياضة فهي تقلل من متلازمة القولون العصبي.
- كما تبين الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين “د” يعانون من متلازمة القولون العصبي، لذا فمن الضروري الحفاظ على وجود فيتامين د بالجسم، وأثبتت بعض الأبحاث أن تعاطي جرعة منخفضة من عقاقير مضادة للاكتئاب تخفف من أعراض متلازمة القولون العصبي.