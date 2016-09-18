طرق طبيعية لتخفيف أعراض «القولون العصبي»

قدم تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” 4 طرق طبيعية للتخفيف من أعراض القولون العصبي، الذي يعد من المشاكل الصحية الشائعة وتظهر له بعض الأعراض الأولية، وهي ألم وتشنج في البطن بعد تناول الطعام والإسهال والإمساك وانتفاخ وغازات في البطن.

وفي الإطار تتضمن الطرق الطبيعية الآتي: