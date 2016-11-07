طرق طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء

المسام الواسعة في البشرة وخاصة بمنطقة الأنف يحدث لها انسداد من الأوساخ والخلايا الميتة مما ينتج عنها أكسدة مادة الميلانين في الجلد لتتحول إلى اللون الأسود، وتسبب شكل قبيح وغير لائق سواء للرجال أو النساء ويقدم موقع “healthycures” 4 طرق طبية للتخلص منها:

1- أصحاب البشرة الدهنية يجب عليهم تنظيف بشرتهم يوميا من 5 إلى 6 مرات في اليوم حتى تتوقف الخلايا عن إنتاج الدهون الزائدة التي تتحول إلى رؤوس سوداء.

2- تحضير قناع بياض البيض يعمل على شد المسام وإزالة الرؤوس السوداء من البشرة ، إذ يتم فرده وتركه لمدة 30 دقيقة وبعدها يزال بالماء البارد ويترك أثرا تجميليا على البشرة.

3- قناع العسل والحليب يمكن أن يكون مزيجا مفيدا للبشرة فهو يحتوي على مضادات للجراثيم تعمل على ترك الجلد ناعما والبشرة مشدودة.

4- العسل والقرفة مزيج قادر على التخلص من الرؤوس السوداء ويحتوي على مضادات للأكسدة، إذ يمزج 3 ملاعق من العسل مع ملعقة صغيرة من بوردة القرفة وتوضع لمدة 30 ثانية في الميكروويف، وبعدها تفرد على البشرة وسوف تعمل على علاج الالتهابات و تنقية البشرة.