قدم تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” 5 طرق طبيعية للتغلب على الأرق وتساعد على النوم بشكل سليم، دون اللجوء للأدوية المنومة التي لها آثار جانبية وتتضمن الآتي:

ارتداء نظارة النوم: بدلا من تعاطي أقراص منومة، من الأفضل ارتداء نظارة النوم التي تعمل على منع الضوء، مما يساعد على النوم بطريقة أسهل.

2.تناول وجبة العشاء في وقت مبكر: من الأفضل تناول وجبة العشاء قبل النوم على الأقل بـ 3 ساعات حتى يتم هضمها جيدا ولا يعيق القدرة على النوم .