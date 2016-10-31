طرق طبيعية للتغلب على “الأرق”

قدم تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” 5 طرق طبيعية للتغلب على الأرق وتساعد على النوم بشكل سليم، دون اللجوء للأدوية المنومة التي لها آثار جانبية وتتضمن الآتي:

  1. ارتداء نظارة النوم: بدلا من تعاطي أقراص منومة، من الأفضل ارتداء نظارة النوم التي تعمل على منع الضوء، مما يساعد على النوم بطريقة أسهل.

2.تناول وجبة العشاء في وقت مبكر: من الأفضل تناول وجبة العشاء قبل النوم على الأقل بـ 3 ساعات حتى يتم هضمها جيدا ولا يعيق القدرة على النوم .

  1. التأمل: لأن التأمل في وقت مبكر من الصباح من 10 إلى 15 دقيقة، وقبل الذهاب للنوم، يساعد في خفض مستوى التوتر، مما يزيد من القدرة على النوم .
  2. لا تمارس التمارين الرياضية مباشرة قبل النوم: لأن ممارسة الرياضة تزيد من مستوى الطاقة، وبالتالي ينبغي تجنبها قبل الذهاب إلى السرير فهذا يوفر لك القدرة على النوم بشكل جيد.
  3. اقرأ قليلا قبل النوم: بدلا من اللجوء لبعض الأدوات كأجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول، التي تمنع النوم وتسبب الأرق، من الأفضل قراءة المجلات والصحف والكتب التي تساعد على النوم الجيد وتمنع الأرق.

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