قدم تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” 5 طرق طبيعية للتغلب على الأرق وتساعد على النوم بشكل سليم، دون اللجوء للأدوية المنومة التي لها آثار جانبية وتتضمن الآتي:
- ارتداء نظارة النوم: بدلا من تعاطي أقراص منومة، من الأفضل ارتداء نظارة النوم التي تعمل على منع الضوء، مما يساعد على النوم بطريقة أسهل.
2.تناول وجبة العشاء في وقت مبكر: من الأفضل تناول وجبة العشاء قبل النوم على الأقل بـ 3 ساعات حتى يتم هضمها جيدا ولا يعيق القدرة على النوم .
- التأمل: لأن التأمل في وقت مبكر من الصباح من 10 إلى 15 دقيقة، وقبل الذهاب للنوم، يساعد في خفض مستوى التوتر، مما يزيد من القدرة على النوم .
- لا تمارس التمارين الرياضية مباشرة قبل النوم: لأن ممارسة الرياضة تزيد من مستوى الطاقة، وبالتالي ينبغي تجنبها قبل الذهاب إلى السرير فهذا يوفر لك القدرة على النوم بشكل جيد.
- اقرأ قليلا قبل النوم: بدلا من اللجوء لبعض الأدوات كأجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول، التي تمنع النوم وتسبب الأرق، من الأفضل قراءة المجلات والصحف والكتب التي تساعد على النوم الجيد وتمنع الأرق.