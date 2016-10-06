طرق للحفاظ على سلامة نظرك

مع الوقت نشعر بضعف في القدرة على الأبصار، فتصاب أعيننا بالزغللة والإرهاق أثناء ساعات العمل خاصة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر، ويرجع السبب إلى تهيج الأنسجة وجفاف العين ودخول نسبة عالية من الإضاءة إلى شبكة العين، وحسب موقع ” prevention ” يقول أخصائي العيون بجامعة كاليفورنيا “جيفري” الأشخاص الذين يعملون في بيئة إلكترونية يحتاجون إلى مجهود أكبر للرؤية وقد يؤدي مع الوقت إلى ضعف الرؤية وتغير المقاسات، ويقدم أخصائي العيون 5 نصائح لتجنب ذلك.

1- حاول أن تأخذ راحة لعينيك كل 20 دقيقة بإغماضها لمدة ثوان، وهذا سيؤدي إلى تخفيف الإجهاد.

2- إذا كنت ممن يستخدمون النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة فيجب فحص عينك كل 3 شهور طول النظر أو الأصابة بالاستجماتيزم.

3- قم بإخبار طبيبك بعدد الساعات التي تجلسها أمام شاشة الكمبيوتر حتى يقدم لك الدعم اللازم بعمل نظارة خاصة.

4- يحدث للمرأة الحامل بعض التشويش والرؤية المزدوجة بسبب التغييرات الهرمونية، وعليها استشارة الطبيب لتلقي العلاج اللازم حتى لا يحدث للأبصار عندها مضاعفات بعد الولادة.

5- الأفراد الذين يتعاطون أدوية تحتوي على مضادات الهيستامين وأدوية ضغط الدم، أو مضادات الاكتئاب، عليهم استشارة طبيب العيون لأن هذه الأدوية تؤثر على قوة الأبصار.