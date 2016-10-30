طرق للوقاية من جفاف العين

قدم تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” 10 طرق لتجنب مشكلة جفاف العين الناتجة عن التحديق في شاشة الكمبيوتر أو الهاتف، باعتبارها من الأسباب الرئيسية لجفاف العين والطرق المقترحة لتفادى جفاف العين تتضمن الآتي:

1.من الممكن استخدام القطرات المرطبة للعين، للتغلب على مشكلة الجفاف التي ينتج عنها الإصابة ببعض الأمراض.

2.تجنب ارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة جدا وتأكد من تنظيفها بانتظام.

3.إذا كنت تركب الدراجة فيجب ارتداء النظارات، لحماية عينيك من الغبار.

تجنب تعرض عينيك للهواء، لأنه قد يتسبب في الجفاف ويؤدي إلى الحكة.

5.تجنب استخدام مجفف الشعر فإنه يؤثر على العينين ويجعلها جافة.

6.من الضروري غسل وجهك من وقت لآخر لإبقاء عينيك رطبة، وهذا يساعدك على أخذ فترة راحة متكررة من عملك.

حاول تجنب النظر إلى الشاشة وأغلق الهاتف وتجنب النظر إليه لبضع دقائق.

8.أخذ منشفة ونقعها في الماء الدافئ، ووضعها على عينيك سيساعد على الاسترخاء.