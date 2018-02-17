طرق مغلقة نتيجة العاصفة المطرية في حماة

أدت العاصفة المطرية التي شهدتها محافظة حماة اليوم إلى إغلاق طريق عام حماة مصياف وغمر مساحات واسعة في مناطق ومواقع عدة من المحافظة.

وذكر مدير الخدمات الفنية بالمحافظة المهندس محمد مشعل أن مياه الأمطار غمرت طريق عام حماة مصياف في موقع الروضة على مسافة نحو 500 متر مشيرا إلى أن تصريف هذه المياه بالموقع يجري عادة من خلال الشقوق الصخرية في الجهة الجنوبية غير أن ارتواء هذه الشقوق أدى إلى غمر الموقع بمياه السيول على ارتفاعات متعددة.

وأوضح أنه سيجري صباح غد تصريف المياه وتسليك الطريق عقب توقف هطول المطر وانحسار العاصفة المطرية التي أدت أيضا إلى غمر مساحات واسعة من مبقرة جب رملة التي تم إرسال الآليات اللازمة لإجراء أعمال تصريفها وأضاف أن الهطولات المطرية الغزيرة تسببت كذلك في غمر مستودع الأعلاف في شيزر ما استدعى أيضا إرسال البواكر والتركسات لتصريف المياه من أرض المستودع.

من جهته بين المهندس خضر فطوم مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في حماة في تصريح مماثل أن طريق حماة مصياف حاليا مغلق جراء الأمطار والسيول الجارفة الناجمة عنها والتي شكلت بحيرة كبيرة على امتداد الطريق في موقع الروضة حيث تقع في نقطة منخفضة ويحيطها من الجهات الأربع تضاريس أعلى إضافة إلى أن قدرة تصريف هذه النقطة أقل من غزارة السيول والمياه التي صبت فيها ما أسفر عن تشكل هذه البحيرة المزمع تصريفها صباح غد بعد تجهيز الآليات والعمال لزوم هذا الغرض ولفت إلى أن باقي الطرق في المحافظة سالكة ولم يتم إبلاغ المؤسسة عن أي طارئ بهذا الصدد.