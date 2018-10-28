طريقة جديدة تساعد مرضى السكري على التخلي عن الأنسولين

نجح علماء هولنديون في ابتكار طريقة جديدة تساعد مرضى السكري على التخلي عن الحقن اليومي للأنسولين.

وذكر موقع روسيا اليوم أن الطريقة الجديدة تعتمد على ادخال خرطوم مطاطي تثبت في نهايته كرة ضخ خاصة مملوءة بالماء الحار وعندما يصل الخرطوم إلى الأمعاء الدقيقة المسؤولة عن امتصاص المواد الغذائية يتم ضخ الماء إلى الكرة المثبتة في نهايته لحرق الغشاء المخاطي لينمو مكانه غشاء جديد ما يؤدي الى نتائج “مدهشة” في الحفاظ على مستوى معتدل للسكر في الدم، وتستمر الطريقة ساعة واحدة فقط وبعدها لن يضطر المريض لحقن الانسولين خلال عدة أشهر.

وتجري حاليا اختبارات مكثفة على عدد من المتطوعين حيث بلغ عدد الذين خضعوا للطريقة الجديدة 50 شخصا بقي عند 90 بالمئة منهم مستوى السكر ثابتا خلال سنة كاملة.