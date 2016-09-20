طريقة جديدة لتخفيف آلام الذبحة الصدرية.. تعرّف عليها

نجح فريق من الجراحين البريطانيين في اكتشاف طريقة جديدة لتخفيف آلام الذبحة الصدرية غير القابلة للعلاج في السابق.. وتحدث الذبحة الصدرية عندما يتم تقليل الدم الذي تسيره الدورة الدموية التي تمد عضلة القلب بالدم بسبب ضيق الشرايين المريضة، كما تؤثر الذبحة على حوالي مليوني شخص من البريطانيين.

ويشمل الخط الأول للعلاج من الذبحة الصدرية استخدام العقاقير والجراحة، لوضع الدعامات الصغيرة القابلة لتوسيع شرايين القلب لدعمها مفتوحة دائماً وتجنب الجلطات. ومع ذلك، فهناك من 5% إلى 10% من المرضى لا يستجيبون لهذه المناهج بسبب مضاعفات صحية.

وفي خطوة وصفها الجراحون البريطانيون باسم “counter-intuitive”، تمت تجربة استخدام نوع جديد من الدعامات الفولاذية المقاوم للصدأ الذي هو على شكل الزجاج، ويتم استخدامه لتضييق الجيب التاجي، للوريد الذي ينقل الدم من القلب إلى الرئتين.

وأوضح العلماء أن هذا التضييق يسبب تمدد بالأوعية الدموية، وزيادة تدفق الدم في أماكن أخرى في القلب وتخفيف آلام الذبحة الصدرية.

ويجري الآن إجراء التقنية في مستشفيات بريطانيا “NHS” والتجارب أثبتت أن الإجراء يغير الحياة ويمكن أن يحسن من تدفق الدم إلى عضلة القلب، ويخفف من الأعراض في حوالى 70% من مرضى الذبحة الصدرية الحرارية، ويتم إدراج الزرع للدعامة عن طريق شق صغير في الوريد الوداجي في العنق.