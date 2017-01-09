طريقة جديدة لتشخيص سرطان البنكرياس

أبلغ أطباء فرنسيون من جامعة سوربون، أنهم اكتشفوا طريقة لتشخيص سرطان البنكرياس بناء على نتائج تحليل عادي للدم.

وقد تشكل هذه الطريقة خرقا حقيقيا في تشخيص أمراض السرطان مستقبلا بفضل بساطة تطبيقها وقلة تكلفتها.

حيث يقول الباحثون إن الحديث لحد الآن يدور حول اكتشاف مؤشرات تدل على الإصابة بسرطان البنكرياس، علما بأن هذا الأسلوب قد يخضع للتحديث مستقبلا.

كما تمكن الأطباء من التنبؤ بالمدة التي من الممكن أن يعيشها المصاب بهذا النوع من السرطان. ويتيح هذا الاكتشاف اختيار العلاج الأكثر فعالية، مع الأخذ بالحسبان مؤشرات عديدة تخص حالة المريض.

تجدر الإشارة هنا إلى أن سرطان البنكرياس