طريقة مبتكرة لمنع تسرب النفط

وقعت شركتي “غازبروم” و”روس آتوم” الروسيتين برنامجا للتعاون العلمي والتقني، لعامي 2017 و 2019، ينص على إنشاء مجمع يعمل بأشعة الليزر، للقضاء على تسرب النفط والمنتجات النفطية.

وجاء في بيان لـ”غازبروم” الجمعة 9 كانون الأول: ” تنص الوثيقة، وعلى وجه الخصوص، على إنشاء مجمع تكنولوجي متنقل، يعمل بأشعة (الليزر) لوقف تسرب النفط والمنتجات النفطية، بما في ذلك في منطقة القطب الشمالي”.

والجدير بالذكر أن شركة “غازبروم” تخطط لتطوير أدوات، تعمل بالأشعة الإلكترونية لمعالجة أعطال العزل والطلاء على أنابيب نقل النفط. كما تخطط الشركة أيضا لتطوير معدات تستعمل للدراسات الجيوفيزيائية للآبار، فضلا عن تطويرها لأجهزة وبرمجيات معقدة، تستخدم لإنشاء وتشغيل مرافق تخزين الغاز تحت الأرض.