طريقة مشي الانسان تكشف عدوانيته

وجدت دراسة علمية حديثة أن هناك رابطاً بين طريقة سير الإنسان وميله إلى العدوانية وارتكاب الجرائم.

وحسب الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة بورتسموث البريطانية، فإن النتائج ستكون مفيدة في مجال منع الجريمة قبل وقوعها، فعلامات العدوانية تظهر في طرق سير بعينها.

وعملت الدراسة على بحث العلاقة بين 5 سمات شخصية، وكان من بينها المشي وأثره في طريقة تفكير الشخص وتصرفه وشعوره.

وتناولت سلوك 29 شخصاً في مجموعة معينة لكشف ميولهم العدوانية عن طريق جعلهم يسيرون بصورة طبيعية، وكانت في أثناء ذلك تقنية تسجل حركة المشاركين، وجرى إخضاع المشاركين لاحقاً إلى تقييم شخصي.

وخلصت الدراسة إلى أن الحركة المبالغ فيها في الأجزاء العليا والسفلى للجسم تظهر ميلاً للعدوان، وأشارت إلى وجود علاقة معتدلة بين سرعة المشي والميل الذكوري للعدوانية، على حين لم يلاحظ هذا الأمر بين النساء.