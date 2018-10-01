طريق حماة أبو الضهور في الخدمة

أنهت الشركة العامة للطرق والجسور في محافظة حماة أعمال تأهيل وترميم طريق حماة -أبو الضهور بطول يبلغ 100 كيلومتر.

ولفت مدير الشركة المهندس عدنان خابور إلى أن الفرق الهندسية التابعة للشركة قامت بالكشف الفني على الطريق فور تحريره من رجس المجموعات الإرهابية وقد صنف من الدرجة الرابعة نظراً لوضعه الفني السيئ وتم الحصول على الموافقات اللازمة واطلاق أعمال التأهيل والترميم بمدة زمنية قياسية بلغت 60 يوماً على طول المسافة بين الحدود الإدارية لمدينة حماة وحتى بلدة أبو الضهور الواقعة أقصى جنوب شرق محافظة إدلب وبلغت كلفة أعمال التأهيل والترميم 268 مليون ليرة.

وأوضح مدير الشركة أن الأعمال الفنية تركزت في إزالة السواتر الترابية والكتل الصخرية والاسمنتية الموضوعة على الطريق من قبل المجموعات الإرهابية وإعادة تزويده بالعبارات المطرية وتوسيع الطريق ليبلغ عرضه 6 أمتار إضافة إلى نصب شاخصات طرقية على طول الطريق ومن ثم فرش الأقسام المتضررة منه بالمجبول الزفتي وإعادة تأهليها أمام حركة النقل السياحي ونقل الركاب بحمولة تبلغ 7 أطنان للمركبات.

ويعد طريق حماة – أبو الضهور شريان الحياة للقرى المحررة من الإرهاب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي ويسهم وضعه في الخدمة في اختصار المسافات بين محافظتي حماة وحلب كما يخفف ضغطاً مرورياً عن طريق حلب القديم “خناصر”.