طريق صلخد تل سبار في السويداء مليء بالحفر والردميات ومطالب بتأهيله

طالب أهالي مدينة صلخد بالسويداء بإعادة تأهيل الطريق الواصل بين مدينتهم وموقع تل سبار نتيجة انتشار الحفر والردميات بعد تنفيذ مشروعين لخطوط المياه والصرف الصحي.

المزارع توفيق زين الدين يقول “املك بستانا للعنب والتفاح واللوز وأرضا زراعية وأجد مع غيري من المزارعين وأصحاب المداجن صعوبة بالغة في التنقل جراء سوء واقع الطريق الذي يتطلب إعادة تأهيل بالسرعة القصوى”.

كلام زين الدين يؤكده نضال عبيد الذي يملك بستانا أيضا على جانب الطريق حيث يبين أنه كانت هناك وعود لتنفيذه من الجهات المعنية خلال العام الحالي ولم تتحقق لغاية تاريخه.

رئيس الجمعية الفلاحية في صلخد محمد الأطرش يشير بدوره الى ضرورة تأهيل الطريق لوجود مشاريع زراعية محيطة به تتجاوز مساحتها ألفي دونم مزروعة بالأشجار المثمرة والمحاصيل فضلا عن اتصاله بأكثر من طريق زراعي فرعي.

بالمقابل يبين رئيس مجلس مدينة صلخد باسل الشومري أن الطريق خارج المخطط التنظيمي للمدينة ومن صلاحية مديرية الخدمات الفنية التي كشفت عليه وأعدت دراسة خاصة به مؤكدا أهمية الإسراع بتأهيله ومد قميص إسفلتي كامل له لتسهيل وصول المزارعين إلى حقولهم.

من جانبه يوضح مدير الخدمات الفنية بالسويداء المهندس أدهم أبو عسلي أن المديرية أعدت دراسة للطريق وهو يحتاج لإعادة تأهيل كاملة بكلفة تقديرية تبلغ 216.5 مليون ليرة والمديرية جاهزة للتنفيذ في حال تم توفير التمويل اللازم.

أما عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة السويداء المهندسة سها الجرماني فتبين أن المحافظة تحتاج لتوفير تمويل من وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتأهيل هذا الطريق وإعانات لزوم تنفيذ طرق زراعية أخرى بالمحافظة تخدم مناطق الإنتاج الزراعي.