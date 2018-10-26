طشقند.. اعتقال 4 ينتمون إلى تنظيمات إرهابية بينها داعش في سورية

أعلن جهاز أمن الدولة في أوزبكستان اليوم اعتقال أربعة أشخاص منخرطين في مجموعات إرهابية بينها تنظيم “داعش” في سورية .

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر في الجهاز قوله: “إن عناصر وضباطاً من جهاز الأمن اعتقلوا الأشخاص الأربعة في دولة أجنبية بمساعدة أجهزتها الأمنية وقد تمت إعادتهم إلى أوزبكستان” مضيفاً: “إن بين المعتقلين متزعمين وشخصيات مسؤولة في منظمات إرهابية دولية نشطت في سورية “دون أن يسمي هذه الدولة.

وأشار المصدر إلى أن اثنين من المعتقلين تدربا على أعمال التخريب والأعمال الإرهابية وأن أحدهم كان عضواً في خلية سرية في منطقة سورخانداريا في أوزبكستان أما الرابع فقد انضم إلى الجماعة الإرهابية عام 2015 وكان مسؤولاً عن استقبال الإرهابيين الذين تم تجنيدهم في تركيا ونقلهم إلى سورية .

ووفقاً للتحقيق فقد استخدم الأربعة أثناء إقامتهم في الخارج وثائق مزيفة ووصلوا إلى سورية عبر قنوات تجنيد في روسيا وتركيا وأفغانستان وباكستان .