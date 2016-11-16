“طفلا الشمس”.. حالة مرضية أذهلت العلماء!

لقب طفلان باكستانيان بـ«طفلي الشمس» بعد إصابتهما بمرض نادر حير الأطباء والمشرفين على حالتهما.

أصيب الطفلان عبد الرشيد هاشم وشعيب أحمد هاشم 9 و13 عاماً بمرض نادر جداً لم يستطع العلماء إيجاد تفسير لأعراضه التي لم يسمع بها أحد من قبل.

فحسب الخبراء بعد إصابة الطفلين بهذا المرض أصبح الجميع يطلق عليهما لقب «طفلي الشمس»، فحياتهما أصبحت تشبه إلى حد كبير “حياة النباتات”، ففي فترة النهار يعيش الطفلان حياة طبيعية ويمارسان العديد من النشاطات، أما «بعد غروب الشمس فيصابان بشيء يشبه الغيبوبة فتبدأ عيونهما بالانغلاق، ويفقدان جميع حواسهما، فلا يشعران بعدها بالعطش أو الجوع، ويتوقف دماغاهما عن أداء العديد من الوظائف.

من جانبه قال جاويد أكرم أستاذ الطب في معهد باكستان للعلوم الطبية: يقوم الأطباء بالفحوصات الطبية من أجل تحديد السبب الكامن وراء استمرار نشاط الطفلين في النهار، في حين لا يمكنهما فتح عيونهما أو التحدث وتناول الطعام عندما تغيب الشمس.

وفي تعليق على المرض الذي يصعب تفسيره حتى الآن قال والد الطفلين: أعتقد أن أطفالي يحصلون على طاقتهم من الشمس.

لكن الأطباء أشاروا إلى أن هذه الفكرة قد تكون غير صحيحة «فيما يتعلق بدور الشمس»، موضحين أن الأولاد يمكنهم الحركة خلال النهار حتى عندما يتم وضعهم في غرفة مظلمة أو عندما تحجب الغيوم الممطرة ضوء الشمس.