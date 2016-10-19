طفلة روسية تتكلم سبع لغات بينها العربية!

الطفلة الروسية إنجيلينا بيلا دفياتكينا تتجاوز سن الرابعة من عمرها، أذهلت العالم بتحدثها بكل طلاقة بسبع لغات، بما فيها العربية والصينية اللتان تعتبران من أصعب لغات العالم.

لقبت انجيلينا بالطفلة المعجزة بعد ظهورها في برنامج تلفزيوني للمواهب حيث خضعت لمسابقة تم خلالها اختبار مهاراتها اللغوية، حيث تجيد الطفلة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والصينية والعربية إضافة إلى الروسية لغتها الأم.

البرنامج الروسي “أناس مذهلون” كشف النقاب عن العديد من المواهب ولكن الطفلة بيلا حطمت الرقم القياسي في نسبة المشاهدات. تمكنت الطفلة وبكل بساطة من اجتياز الاختبار ووقفت بكل ثقة أمام ستة أشخاص يتحدثون لغات مختلفة وتحدثت إليهم جميعا بلغات ولكنات سليمة لتدهش الجمهور والعالم بأجمعه.

ووفقا لوالدة بيلا، فإن الطفلة عاشت منذ ولادتها في جو متعدد اللغات، واهتمت هي بتدريس طفلتها اللغة الإنجليزية، كما عاشت بيلا مع مربيات من مختلف الجنسيات، وكان للمربيات دور كبير في إتقان الطفلة للغات الأجنبية إذ كانوا يناقشونها في عدة أمور بلغتهم الأم، كما كانوا يعلمونها أمورا عدة عن التاريخ والطبيعة من موسوعة الأطفال.