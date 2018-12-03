طفلة سورية تطلق رسالة سلام إلى أطفال العالم

حلت الطفلة السورية جيستيليا حلاق ضيفة شرف على حفل ختام مهرجان أغاني الأطفال “تزيكينو دورو” في إيطاليا بدورته الـ 61 لتؤدي أغنية “لاتيررا لونا .. يا أطفال العالم” باللغتين العربية والإيطالية والتي ادتها سابقا الفنانة هالة الصباغ وهي في سن العاشرة قبل عشرين عاما وهي من كلمات الشاعر عيسى أيوب وألحان الموسيقار سهيل عرفة وتتغنى بعالم يسود فيه المحبة والسلام.

المسؤولة عن الكورال التابع لكنيسة اللاتين في حلب ومرافقة الطفلة حلاق في الرحلة ريما مستراح أكدت أن إدارة البرنامج تواصلت مع الكورال التابع للكنيسة لاختيار طفلة من هذه المدينة تحمل رسالة سلام من سورية إلى أطفال العالم.

وبينت مستراح أن إدارة الكورال اختارت الطفلة جيستيليا لأنها ابنة المركز وتتمتع بصوت جميل وحضور مميز حيث قرأت خلال البرنامج رسالة باسم أطفال سورية تطالب فيها بوقف الحروب واحلال السلام في العالم وقالت: إن كل طفل من حقه أن يعيش بسلام وأمان.

الشعبية التي تتمتع بها أغنية “يا أطفال العالم” بحسب مستراح ساعدت الطفلة جيستيليا على أن تنشر من خلالها حالة من الفرح وقدمت صورة جميلة عن أطفال سورية بعيدا عن الحرب ونموذجا لقدرتهم على الحياة وصنع الفرح رغم كل الظروف.

ويعد مهرجان تزيكينو دورو من أعرق وأهم المهرجانات الغنائية لأغاني الأطفال على التلفزيون الإيطالي.