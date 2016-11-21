طفل ينفذه شقيقه الرضيع بأعجوبة!

أنقذ طفل في التاسعة من عمره شقيقه الرضيع قبل سقوطه بلحظات بعد أن تلقفه بين يديه، ومنع اصطدام رأسه بالأرض.

وكانت الأم قد وضعت طفلها الرضيع على طاولة مرتفعة لتغيير (الحفاضات) وأدارت ظهرها لتتحدث مع أطفالها الآخرين، فحاول الطفل الرضيع مغادرة المكان ما أدى إلى سقوطه.

وبحركة خاطفة، هرع شقيقه، البالغ 9 سنوات من العمر، لنجدته وتمكن من تلقفه بين ذراعيه قبل ارتطامه بالأرض.

وقالت الأم، متحدثة عن الواقعة: “أدهشتني ردة فعل طفلي السريعة، إنه طفل شجاع، وأعتبر نفسي محظوظة لأنه ابني”.