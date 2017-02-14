طقس اليوم..أمطار والحرارة أدنى من معدلاتها …ليلا الثلوج تكلل الجبال العالية

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى4 درجات مئوية في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد ويكون الهطل ثلجيا فوق المرتفعات الجبلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا يستمر الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد ويكون الهطل ثلجيا على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر وليلا على ارتفاع 1000 متر فيما توإلى درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى6 درجات مئوية.

وبالنسبة لكميات الأمطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وحتى السابعة من صباح اليوم بينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة الاصلاح الزراعي أن كميات متفاوتة من الأمطار هطلت في معظم المحافظات حيث كان أغزرها 16 مم في القدموس بمحافظة طرطوس و5ر9 مم في القرداحة و5ر6 في القطيلبية بمحافظة اللاذقية.

,سجلت كمية الأمطار في مناطق حماة .. وادي العيون 7 مم وعين حلاقيم 8 مم والرصافة 6 مم وربعو 4 مم ومدينة حماة 5ر3 مم ومحردة 3 مم و الحميري 5ر2 مم والسلمية 5ر1 مم.

وفي الغاب سجلت كمية الأمطار في الكريم 8 مم وأفاميا 4 مم و شطحة 3 مم وعين الكروم والسقيلبية 2 مم.

وفي محافظة طرطوس سجلت كمية الأمطار في المدينة 3ر6مم وبانياس 6 مم وحمام واصل 5 مم والشيخ بدر 5ر4 مم والدريكيش 4 مم وصافيتا 1مم.

أما في محافظة حمص فسجلت كمية الأمطار في القصير 5ر8 مم والقريتين 7مم والناصرة 5 مم وقلعة الحصن 5ر4 مم والعريضة 4 مم وفي كل من مرمريتا وتلكلخ 5ر3 مم وشين 3 مم والمخرم 2 مم ومدينة حمص 1 مم.

وفي السويداء سجلت كمية الأمطار في المدينة 3مم وعين العرب 5ر2 مم وصلخد 2مم وفي كل من شهبا والصورة الصغيرة 1مم.

وفي درعا سجلت كمية الأمطار في تل شهاب 5 مم ومدينة درعا 4 مم وبصرى 3مم.

أما ريف دمشق فسجلت كمية الأمطار في النبك 3ر1 مم.