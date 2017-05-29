طلائع البعث بالسويداء تكرم 270 متفوقا في المحافظة

كرم فرع منظمة طلائع البعث بالسويداء بالتعاون مع كلية التربية الثانية في فرع جامعة دمشق بالمحافظة اليوم نحو 270 من الطلاب الأوائل في السنوات الأربع بالكلية اختصاص ” معلم صف وإرشاد اجتماعي” إضافة إلى مشرفي الوحدات والفرق الطليعية.

وشمل التكريم أيضا عددا من الفنانين التشكيليين من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الفنون الجميلة الثانية بالسويداء وذلك خلال حفل أقيم في مطعم قصر السنديان بالمدينة وتضمن توزيع شهادات التقدير على المكرمين وتقديم فقرات فنية وغنائية منوعة لعدد من رواد طلائع البعث على مستوى سورية من أبناء المحافظة .

وأشار أمين فرع منظمة طلائع البعث بالسويداء جلال زين الدين إلى أن هذا الحفل هو تكريم للتميز والتفوق وأصبح تقليدا سنويا تقيمه المنظمة تكريما للكوادر التربوية والطليعية.

ولفت عميد كلية التربية بالسويداء الدكتور مجدي الفارس إلى دور الجامعات السورية في تخريج الكفاءات المتميزة بمختلف المجالات رغم ظروف الحرب العدوانية الظالمة على وطننا مبينا أن الطلبة في خندق واحد مع أبطال الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب وثقافة القتل والتدمير

حضر حفل التكريم محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي تكليفا المهندس يحيى الصحناوي وعدد من فعاليات المحافظة.