طلائع البعث باللاذقية تكرم 27 رائدا طليعيا على مستوى القطر

احتفاء بأعياد التشرينين (التحرير والتصحيح) كرم فرع طلائع البعث في اللاذقية 27 رائدا طليعيا على مستوى القطر من كافة الاختصاصات وذلك في احتفالية أقامها على مسرح دار الأسد للثقافة وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية ورقصات ومسرحية وطنية بعنوان ” طريقنا مصانع لطلائع البعث ” تحاكي الأطفال ومدى تأثير الحرب على نفوسهم وتبرز صمودهم في وجه الإرهاب وحبهم للحياة والعلم بهدف بناء سورية وإعادة إعمارها.

وأوضح الدكتور عزت عربي كاتبي رئيس منظمة طلائع البعث أن المنظمة تحرص على اكتشاف المواهب ورعايتها وتسخيرها في خدمة الفرد والمجتمع والوطن مبينا أن المنظمة تعمل مع الجهات المعنية للتركيز على إعادة البناء السليم والصحيح للأطفال ليسهموا في إعادة إعمار بلدهم والدفاع عنه لأنهم يمثلون المستقبل للوطن.

وأثنى عبد الحنان صبيح مدير تربية اللاذقية على الجهود المبذولة لإنجاح هذه الاحتفالية من خلال ما قدمه أطفال الطلائع من لوحات فنية جميلة تعبر عن روح التحدي في وجه الإرهاب التكفيري وقوى الظلام والجهل وتحمل كل معاني الحب والجمال وإرادة الحياة والصمود والثقة ببناء مستقبل واعد لسورية.

وقال الرائد الطليعي زكريا الحسن بأن منظمة طلائع البعث قد حققت حلمه الصغير في أن يصبح رائدا على مستوى القطر في مجال العزف على آلة القانون ويتمنى أن يحقق حلمه الأكبر في أن يصبح عازفا مشهورا وأن هذا التكريم هو رسالة لكل العالم بأن أطفال سورية لديهم مواهب كبيرة تستحق الوقوف عندها.

وسبق الاحتفالية معرضا فنيا في مدرسة الشهيد علاء نافذ سليمان تضمن رسوما لأطفال الطلائع تحكي بطولات الجيش العربي السوري وأعمالا يدوية من مخلفات البيئة بعنوان “براعم الياسمين ترسم أمجاد التشرينين.

وأشار وضاح السواس رئيس مكتب التقانة والإعلام في منظمة طلائع البعث إلى أن المعرض نتاج عمل تشاركي بين المنظمة والمجتمع ويسهم في تكريس تقدير الطفل لذاته وتنمية مهارات الاتصال والتواصل لديه وترسيخ القيم النبيلة والأخلاق عبر ربط الحاضر بالماضي وتنمية مهارات الإبداع والحفاظ على البيئة.

البعث ميديا || اللاذقية – عائدة أسعد