طلائع البعث بدرعا يطالبون بتأمين مستلزمات مسابقات الرواد

دعا مشرفو اللجان الطليعية بفرع منظمة طلائع البعث بدرعا إلى تأمين مستلزمات مسابقات الرواد لضمان نجاحها وتفعيل دور المنظمة في بناء الجيل على حب الوطن.

وخلال انعقاد مجلس فرع درعا لطلائع البعث السنوي امس تحت شعار “جيشنا الباسل قدوتنا ورمز صمودنا”، دعا الأطفال ومشرفو اللجان الطليعية والموجهون إلى تأهيل مشرفي الوحدات الطليعية وتوفير الكتاب المدرسي وعرض مسرحيات للأطفال على القناة التربوية السورية وتفعيل النشاطات الترفيهية للأطفال في المدارس وإلزام الموجهين التربويين باتباع دورات تأهيلية وترشيح مشرفي لجان المناطق الطليعية للدورات التخصصية المقامة على مستوى المنظمة.

وأشار أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي كمال العتمة إلى دور المنظمة في بناء وتربية الجيل على حب الوطن ومواجهة الفكر الإرهابي التكفيري، منوها بانتصارات الجيش العربي السوري ودوره في إرساء الأمن والأمان لتسير العملية التربوية على الشكل المطلوب.

وأشار رئيس المكتب المالي في منظمة طلائع البعث محمد الموسى إلى دور المنظمة في تربية الجيل لمواجهة تداعيات الأزمة ومواصلة العمل لبناء جيل المستقبل، في حين لفت رئيس مكتب التنظيم في المنظمة ياسر صقر إلى ضرورة إعداد الدراسات اللازمة لتطوير عمل المنظمة لترقى إلى المستوى المطلوب في تربية وبناء الجيل على حب الوطن.

وأوضح مدير التربية محمد خير العودة الله أن وزارة التربية شكلت لجانا لإعادة مدرسي الاختصاص إلى الصفين الخامس والسادس في مرحلة التعليم الأساسي.

وأعربت تقى العساودة في كلمة ذوي الشهداء عن الفخر والاعتزاز باستشهاد آبائهم في سبيل أن تبقى سورية حرة كريمة مؤكدة أن الجيل يسير على خطى الجيش العربي السوري حتى تحقيق النصر.