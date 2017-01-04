طلائع البعث في اللاذقية.. حملة تشجير ومعرض بيئي

احتفالا بعيد الشجرة وتحت شعار (البيئة في عيون الطفولة) أقام فرع منظمة طلائع البعث في محافظة اللاذقية نشاطا علميا تضمن حملة تشجير35 غرسة ومعرضا بيئيا لرسوم الأطفال ولوحات فنية من توالف البيئة .

وأكد الرفيق عماد مهنا عضو قيادة فرع الحزب أن زرع الأشجار بمثابة رسالة تؤكد أن الطليعي تربى في حضن المنظمة على المحبة والخير .

ولفت الرفيق نبيل عبدة أمين فرع الطلائع وساميا صنين عضو قيادة فرع الطلائع إلى هدف النشاط في غرس القيمة الوطنية لدى أطفالنا للحفاظ على البيئة والشجرة وأن حملة التشجير تمت بالتعاون مع مديرية الزراعة في مدرسة عبد الرحمن الغافقي وستشمل أيضا عددا من الوحدات المدرسية في مناطق برك شمسين- خربة الجوزية- مقبرة الشهداء في زاما في جبلة – بتعلة في القرداحة – والضاهرية في الحفة وستتم تسمية كل غرسة باسم شهيد من شهدائنا الأبرار .

وتحدثت الطفلة لمياء عرابي (11) عاما عن رسوماتها التي تعبر عن حب الشجرة رمز الخير والعطاء وأمل المستقبل ورغبتها بإعادة المساحات الخضراء في الوطن وحماية الشجرة لما لها من أهمية في الحفاظ على البيئة .

البعث ميديا || اللاذقية – عائدة أسعد