طلائع درعا تقيم “الملتقى الثقافي الخامس” في ازرع

تحت شعار (أمامنا مهاماً واسعة في المستقبل في مقدمتها ايلاء الأجيال الناشئة كل الاهتمام والرعاية)، أقام فرع درعا لطلائع البعث اليوم الثاني من الملتقى الثقافي الوطني الخامس لطلائع البعث في مدينة ازرع، كما تضمن حلقة بحث بعنوان “طلائع البعث وثقافة المقاومة” وعدد من الفقرات الفنية الراقصة وافتتاح معرض ثقافي.

وفي كلمة لأمين فرع درعا للحزب الرفيق حسين الرفاعي أكد خلالها ضرورة ايلاء الطلائع كل الاهتمام لأنهم أمل المستقبل وجنوده وصناع المستحيل الذين صمدوا وأكملوا مسيرتهم التعليمية رغم ما تعرضت له المدارس من استهداف وهجمات ارهابية عديدة منذ بداية الحرب على سورية واليوم نعول عليهم في بناء مستقبل سورية الحديثة.

كما استعرض الرفيق خلال حديثه آخر المستجدات السياسية والعسكرية في المنطقة وانتصارات الجيش العربي السوري في الميدان وإفشال المؤامرات التي أحيكت على سورية من قتل وتدمير وتهجير لتقسيم سورية وتفتيتها وانتصارات سورية الكبيرة بفضل دماء الشهداء وعرق الشرفاء والوطنيين مؤكداً أننا سنحارب الارهاب وداعميه حتى تطهير آخر شبر في سورية.

حضر الحفل الرفيق غسان الزرزور رئيس مكتب التربية والطلائع وأمين وأعضاء قيادة شعبة ازرع للحزب وأمين وأعضاء قيادة فرع الطلائع بدرعا وعدد من المسؤولين في الحزب والدولة.

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي