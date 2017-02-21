طلاب آيرلنديون يجبرون جامعتهم على إلغاء محاضرة لسفير الكيان الصهيوني

أفادت وسائل إعلام آيرلندية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء كلية “ترينتي كولج” في مدينة دبلن عاصمة آيرلندا، محاضرة لسفير الكيان الصهيوني، بسبب احتجاجات الطلاب.

وذكر موقع صحيفة “ذا إيريش تايمز” أن المحاضرة التي كان من المفترض أن تكون مدتها ربع ساعة يليها أسئلة من الطلاب، ألغيت في اللحظة الأخيرة نتيجة احتجاج الطلبة الآيرلنديين عليها.

وقال أحد الطلبة: “الفعالية الاحتجاجية تدخل ضمن حملة لمقاطعة “إسرائيل” بدأت عام 2004 لدفعها على احترام حقوق الإنسان في فلسطين ولإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني، وكحركة مناهضة للفصل العنصري.