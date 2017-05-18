طلاب التعليم الأساسي يواصلون امتحاناتهم بمادة اللغة الانكليزية

واصل طلاب التعليم الأساسي امتحاناتهم للفصل الدراسي الثاني لعام 2017 في المحافظات بأجواء من الهدوء والالتزام حيث تقدموا اليوم لامتحان مادة اللغة الانكليزية.

وتباينت آراء الطلاب حول سهولة وصعوبة الأسئلة حيث رأى عدد منهم أن النجاح في المادة يتطلب إلى جانب الحفظ فهم الطالب لقواعد اللغة.

وأوضح الموجه الأول للغة الانكليزية في وزارة التربية باسل صادق أن الأسئلة جاءت واضحة ودقيقة وشاملة للمقرر بأكمله وملائمة لمستويات الطلاب جميعهم وركزت على المهارات الأساسية للمادة مشيرا إلى أنه لا بد في كل مادة من وجود سؤال للطالب المميز.

وتابع صادق أنه لم ترد الى الوزارة أي شكوى أو استفسارات بخصوص الأسئلة حيث سارت الامتحانات بشكل جيد بجميع المحافظات.

وفي الحسكة اطلع المحافظ جايز الموسى على سير امتحانات شهادة التعليم الأساسي في مراكز قرية الوطوطية ومركزي التطبيقية وزكي الارسوزي بمدينة القامشلي.