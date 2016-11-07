طلبة جامعة تشرين عقدوا مؤتمرهم السنوي

تحت شعار “طلبة سورية في الجامعات والمعاهد كما في الجبهات صامدون منتصرون” عقد طلبة جامعة تشرين مؤتمرهم السنوي بحضور الرفاق الدكتور لؤي صيوح أمين فرع جامعة تشرين للحزب والدكتور هاني شعبان رئيس جامعة تشرين والدكتور عصام الدالي رئيس جامعة طرطوس والرفيق محمد عجيل عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية والرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب في جامعة تشرين . ودعا الطلبة في مؤتمرهم إلى إعادة النظر في آلية الاعتراض على النتائج الامتحانية والامتحان الوطني الموحّد كشرط للتخرج من بعض الكليات والإسراع في تجهيز أبنية كليات الهندسة وطب الأسنان وتفعيل الرحلات العلمية في بعض الأقسام واستكمال صيانة وتجهيز نادي باسل الأسد الرياضي في جامعة تشرين.

وتم في نهاية المؤتمر انتخاب أعضاء جدد لفرع جامعة تشرين للاتحاد الوطني لطلبة سورية.. كما حضر المؤتمر غيث سلمان رئيس مجلس الشباب السوري والقيادات الحزبية والنقابية والإدارية في الجامعة.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة