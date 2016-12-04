طلبة سورية في تشيكيا: انتصار الجيش في حلب دليل انهيار الرهانات الخارجية

أكد الطلبة السوريون الدارسون في تشيكيا أن انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب في حلب تدل على انهيار جميع الرهانات الخارجية ضد سورية.

وشدد الطلبة في بيان على أن سورية ماضية باتجاه النصر الحتمي ودحر الإرهابيين وداعميهم من كل الأراضي السورية بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري وصمود الشعب السوري والتفافه حول قيادته.

كما جاء في البيان “أن الانتصارات المتتالية التي يحققها الجيش على كامل الأراضي السورية هي مرآة لوضع سورية التي صمدت وقاومت وسجلت واحدة من أشرق صفحات المجد والتمسك بالسيادة والكرامة ورفض المشروع الأمريكي الصهيوني المعادي الذي يستهدف كل المنطقة العربية”.

وأعرب الطلبة عن ثقتهم بتحقيق الانتصار النهائي على هذه المؤامرة التي تتعرض لها سورية، وأنها ستبقى مثالا للعيش المشترك والتسامح والمحبة والوحدة الوطنية بين جميع أبنائها.