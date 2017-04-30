طلبة سورية في سلوفاكيا يجددون وقوفهم إلى جانب وطنهم

جدد الطلبة السوريون الدارسون في سلوفاكيا وقوفهم إلى جانب وطنهم في مواجهة الحرب الإرهابية التي يتعرض لها مطالبين الدول الداعمة للإرهاب بوقف دعمها وإلغاء الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وفي بيان بمناسبة عيد العمال العالمي اليوم، دعا فرع سلوفاكيا للاتحاد الوطني لطلبة سورية الاتحادات والنقابات العمالية العربية والعالمية إلى اتخاذ ” الاجراءات المناسبة” لدعم الشعب السوري في معركته ضد الارهاب والجماعات التكفيرية.

وأشار البيان إلى أهمية دور الطبقة العاملة السورية في تعزيز صمود سورية والوقوف في وجه التدخلات الخارجية والدفاع عن الوطن في مواجهة الحرب الارهابية التي يتعرض لها مبينا أن العمال هم ركيزة العمل الوطني ورافد لمسيرة إعادة البناء والتطوير ومعبرا عن الاعتزاز بصمود العمال السوريين ومواصلتهم مسيرة العمل رغم الظروف التي افرزتها الحرب على سورية.