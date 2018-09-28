طلبة سورية في كوبا يجددون وقوفهم إلى جانب وطنهم

جدد الطلبة السوريون الدارسون في كوبا وقوفهم إلى جانب وطنهم في مواجهة الحرب الإرهابية التي تشن عليه معبرين عن اعتزازهم وتقديرهم لانتصارات جيشهم الباسل على الإرهاب.

ونوه عدد من الطلبة خلال لقائهم سفير سورية في كوبا الدكتور ادريس ميا بمقر السفارة في العاصمة هافانا بصمود وتضحيات الشعب والجيش العربي السوري في مواجهة هذه الحرب التي فرضت عليهم معربين عن ثقتهم بانتصار سورية في حربها على الإرهاب.

وأكد الطلبة المستفيدون من المنح الكوبية خلال اللقاء الذي حضره رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في كوبا على مواصلة نقل الصورة الحقيقية لما يجري في سورية وكشف زيف الحملات الإعلامية التي تشنها وسائل إعلام غربية وفضح أضاليلها.

السفير ميا شدد بدوره على متابعة أوضاع الطلبة السوريين والعمل على حل أي مشكلات أو عقبات قد تعترض دراستهم مؤكدا على دور الطلبة في عكس الصورة الحضارية المشرقة للوطن في المغترب وداعيا إياهم إلى تسخير كل الإمكانيات لاكتساب العلوم والخبرات من أجل وضعها في خدمة بلدهم.