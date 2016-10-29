طلب “وجبة سريعة” أثناء مطاردة الشرطة له!!

أظهر تسجيل مصور لحظة قيام مشتبه به بطلب وجبة سريعة أثناء مطاردة الشرطة له في شوارع مدينة فينكس بولاية أريزونا في أميركيا.

ويبدو أن المشتبه به شعر بالجوع فقرر أن يتوقف أمام مطعم للوجبات السريعة ويطلب الطعام أثناء مطاردة الشرطة له.

ويظهر المشتبه به وهو يتوقف بسيارته عند نافذة بيع المطعم ويطلب وجبة سريعة قبل أن يغادر المكان بسرعة.

واستمرت الشرطة بمطاردة المشتبه فيه حتى قفز من سيارته وحاول الدخول إلى أحد المنازل القريبة.

وفي نهاية المطاف استسلم المشتبه به للشرطة بعد فشله في دخول المنزل حيث القي القبض عليه. ولم تصدر الشرطة أي تصريح أو معلومات عن المشتبه فيه أوعن السبب وراء اعتقاله حتى الآن.