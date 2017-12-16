طهران:واشنطن تسعى لإقرار قانون جديد لعرقلة شراء إيران للطائرات

أعلن وكيل وزارة الطرق وبناء المدن الإيراني أصغر فخرية كاشان إن الولايات المتحدة تسعى إلى إقرار قانون جديد في الكونغرس الأمريكي يتعلق بعقود شراء الطائرات يرمي إلى تخويف المؤسسات المالية لعدم التعامل مع إيران وتجميد دفوعات إيران لشراء الطائرات.

وقال كاشان في تصريح له اليوم إن “الحكومة الأمريكية تقدم إلى الكونغرس كل ثلاثة أشهر قائمة بالعمليات المالية المتعلقة ببيع الطائرات إلى إيران وفي حال إقرار القانون الجديد فإن عملية شراء طائرات البوينغ والإيرباص ستواجه صعوبات وهو ما يعتبر إنتهاكا صارخا للإتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن الإتفاق النووي يدعو في أحد بنوده الولايات المتحدة إلى إصدار تراخيص بيع الطائرات لإيران إلى جانب بيع قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع والتقنيات المتعلقة.

ولفت إلى أن مقررات الكونغرس تعتبر ملزمة في حال إقرارها من مجلس الشيوخ وفي حال أقر هذا القانون في مجلس الشيوخ فإن بإمكان إيران أن تقدم شكوى إلى اللجنة المشتركة لمجموعة خمسة زائد واحد.

وأضاف “نتوقع إنه في حال ظهرت مشاكل بهذا الخصوص وتم منع بيع الطائرات فسوف نستعيد الأموال التي دفعناها لشركتي البوينغ والإيرباص وفي حال منعت الحكومة الأمريكية بيع الطائرات فإن الأوروبيين سيتخذون موقفا أكيداً بخصوص ذلك وبالتالي لا يمكن لواشنطن أن تنتهك بندا من بنود الإتفاق بشكل علني”.