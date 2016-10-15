طهران: استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الإرهابيين يهدد السلم الدولي

أكد سفير إيران وممثلها الدائم لدى منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية في لاهاي علي رضا جهانغيري أن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل التنظيمات الإرهابية يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين داعيا جميع الدول الأعضاء لوقف مد هذه التنظيمات بالمال والسلاح.

وشدد جهانغيري في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الثامن والثلاثين للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية على أهمية تدمير الأسلحة الكيميائية مطالبا الدول الأعضاء بتنفيذ التزاماتها في إطار المعاهدة.

وأشار جهانغيري إلى أهمية التعاون الدولي لنقل تقنية المواد الكيميائية من أجل استخدامها لأغراض سلمية معربا عن قلقه من العقبات التي تضعها بعض الدول في هذا المجال.

وقدم سفير إيران لدى منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية باعتباره مساعدا لرئيس المجلس التنفيذي تقريرا عن نشاطات المنظمة في المجالات القانونية وتنفيذ المعاهدة من قبل الدول الأعضاء.

وكان اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية عقد في الفترة بين 11 و 14 تشرين الأول الجاري في مقر المنظمة الدولية في لاهاي.