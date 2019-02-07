طهران.. اعتقال مجموعات إرهابية خططت لأعمال تخريبية

أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي اليوم اعتقال عناصر من مجموعات إرهابية كانوا يعتزمون القيام بأعمال تخريبية في البلاد خلال الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وقال علوي في تصريح اليوم إنه “تم اعتقال هؤلاء العناصر وإحباط المخططات التخريبية بالتعاون بين جميع الجهات المسؤولة عن الأمن في البلاد”.

وأعلن قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوجستان العميد محمد قنبري مقتل مسلحين اثنين خلال محاولتهما مهاجمة سيارة للشرطة في مدينة زاهدان مركز المحافظة الواقعة جنوب شرق البلاد.

وقال قنبري في تصريح إن “دورية من قوات الامن الداخلي كانت تنقل 3 من مهربي المخدرات الى مدينة سراوان تعرضت لهجوم من قبل مجموعة مسلحين فقامت بالرد على الهجوم ما أدى إلى مصرع اثنين من المسلحين وضبط بندقيتي كلاشينكوف وكميات من الذخيرة”.