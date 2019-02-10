طهران: الاجتماع الذي تخطط له واشنطن فشل قبل انعقاده

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن اجتماع وارسو الذي تخطط الولايات المتحدة لعقده في وارسو بعد أيام فشل قبل انعقاده.

وقال ظريف في تصريح إن “الأمريكيين قاموا بالكثير من العمل لعقد اجتماع ضد إيران في بولندا لكنهم انسحبوا من مواقفهم بعدما غيروا عنوان اجتماع وارسو وذكروا أن طهران ليست موضوع الاجتماع” مشيرا إلى أن جميع المؤشرات تظهر أنهم لم يحققوا أهدافهم الأولية وتحركاتهم من هذا الاجتماع.

وأضاف ظريف: إن “الاجتماع لن يعقد بالشكل الذي أرادت له واشنطن ..وهي الآن تحاول التعويض عن الأجواء التي تشكلت ضدها”.