طهران: العدوان في دير الزور دليل الدعم الأمريكي لـ«داعش»

ددت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة بالعدوان الأميركي على مواقع الجيش العربي السوري في مدينة دير الزور وأكدت أن تزامن هذا العدوان مع هجوم إرهابيي “داعش” دليل على الدعم الأميركي للتنظيم الإرهابي وعلى انتهاك واشنطن المستمر لاستقلال سورية وسيادتها.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن العدوان الأميركي على مواقع الجيش السوري فضلا عن انه لا يساعد في محاربة الإرهاب وايجاد الاستقرار في سورية يهدد اتفاق وقف الأعمال القتالية ويقوى ويدعم الجماعات الإرهابية التي تم ذكرها بوضوح في بيان مجلس الأمن الدولي ويعارض القوانين الدولية والتزامات وتعهدات أعضاء الأمم المتحدة وخاصة دولة عضو في مجلس الأمن.

وشدد قاسمى على ضرورة قيام الاطراف المعنية بالمساعدة على حل الازمة في سورية وتجنب القيام بأى عمل غير مدروس.