طهران: النظام السعودي خطط لاغتيال مسؤولين إيرانيين بارزين

في حوار مع صحيفة “العربي الجديد”، صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن لدى بلاده معلومات حول خطط النظام السعودي لاغتيال مسؤولين بارزين من بينهم قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

ورد رئيس الدبلوماسية الإيرانية على سؤال حول حقيقة الأنباء بشأن تخطيط النظام السعودي لاغتيال مسؤولين إيرانيين بارزين بينهم سليماني، بالقول: “كانت لدينا معلومات عن ذلك”، وأوضح: “السعودية تدعم مجموعات إرهابية في إيران منذ سنوات، وقد أعلنت الرياض رسميا في وقت سابق أنها ستجر الحرب للعمق الإيراني، وشهدنا بعدها زيادة في نشاط مجموعات مسلحة وإرهابية شرقي البلاد، وأخرى كداعش التي هاجمت البرلمان”.

ووصف جواد ظريف ما نشرته بهذا الشأن صحيفة نيويورك تايمز بأنه “مجرد زاوية صغيرة من السلوك السعودي إزاءنا، ونأمل أن تُفتح عيون بقية الأطراف على ما تفعله الرياض التي حاصرت قطر وتقصف اليمن وسجنت رئيس وزراء لبنان (سعد الحريري) وارتكبت جريمة بحق الصحافي جمال خاشقجي”.

ورأى وزير الخارجية الإيراني أن مثل “هذه السياسات السعودية ليست حديثة، ونحن على اطلاع عليها. النظام السعودي يسعى إلى فرض سيطرته، وما جاء أخيراً يفنّد كل الادعاءات التي روجت أن إيران تقوم بنشاطات ضد الرياض ويثبت عكسها، فهي التي تدعم التشدد كي توجه ضربة لإيران”.