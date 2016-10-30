طهران: الهدنة الدائمة في سورية بحاجة جهد كبير من الجميع

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ان إرساء وقف دائم للأعمال القتالية في سورية “يتطلب بذل جهود مع جميع الأطراف والحصول على موافقتها إضافة إلى دعم الأمم المتحدة” وذلك لتوفير أرضية لحوار سياسي سوري سوري.

وأشار قاسمي إلى أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بحث بشكل مطول مع مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني خلال زيارتها إلى طهران القضايا الثنائية اضافة الى المستجدات في المنطقة ولا سيما الوضع في سورية وتبادل الطرفان وجهات النظر في هذا الشأن كما أكدا على ضرورة الإسراع في خلق بيئة مناسبة بغية إيصال المساعدات للشعب السوري.

وحول العلاقات مع الاتحاد الاوروبي قال المتحدث الايراني “ينبغي على الأوروبيين توفير جو مناسب بشكل مستقل عن القوى العالمية الأخرى بغية التعاون مع المؤسسات والمصارف الإيرانية بشكل اكبر”.