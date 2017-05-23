طهران: برنامجنا الصاروخي جزء لا يتجزأ من سياستنا الدفاعية

أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمد باقر نوبخت أن البرنامج الصاروخي لايران جزء لا يتجزأ من سياساتها الدفاعية موضحا ان هذه السياسات ردعية وليست هجومية.

وأكد نوبخت في مؤتمر صحفي اليوم على مضي ايران في تعزيز قدراتها الدفاعية منوها بأنه كلما امتلكت ايران قوة دفاعية أقوى ازداد أمنها الداخلي وترسخ الامن والاستقرار في المنطقة بشكل عام.

وأشار نوبخت الى مساعي بعض الاطراف الى تصوير القوة الدفاعية لايران باعتبارها “تهديدا يهدد أمن الدول المجاورة” مؤكدا أن زيادة الترويج والدعاية لن تثنى ايران عن برنامجها الصاروخي وتعزيز قدراتها الدفاعية.

وفيما يتعلق بالتصريحات التي ادلى بها مسؤولون في حكومة نظام بني سعود قال نوبخت “ان مواقف ايران لن تكون مواقف انفعالية” مضيفا ان امريكا أرادت التواجد في منطقة الشرق الاوسط وأن تفتعل الازمات وتخوف دول المنطقة لتجد أسواقا لاسلحتها.

واستبعد نوبخت قيام السعودية بشن هجوم عسكري على ايران مؤكدا أن السعودية ليست في موضع يؤهلها لشن مثل هذا الهجوم.