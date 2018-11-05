طهران تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بالاتفاق النووي

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت ووزيرة الخارجية النرويجية إيني ماري إريكسن العلاقات الثنائية وآخر المستجدات فيما يخص الاتفاق النووي الموقع مع إيران.

ونقلت وكالة “أرنا” عن مكتب الإعلام بوزارة الخارجية الإيرانية قوله: إن الوزيرين هانت واريكسن أكدا التزام بلديهما وسائر أعضاء الاتحاد بالاتفاق وضرورة التنفيذ العاجل للاليات الأوروبية الخاصة والهادفة إلى مواصلة التعاون الاقتصادي مع إيران.

وأعلنت الدول الأوروبية في أيار الماضي تمسكها بالاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 وتنفيذه بالكامل وذلك في مواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق في الثامن من الشهر ذاته.