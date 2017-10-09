طهران تتوعد برد حاسم في حال إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب

توعدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية برد “ساحق” إذا صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي صرح “نأمل ألا ترتكب الولايات المتحدة هذا الخطأ الاستراتيجي، لكنها إذا فعلت ذلك فإن رد فعل إيران سيكون حازما وحاسما وساحقا”.

وفي السياق ذاته، أشار قاسمي إلى أن الدول الأوروبية تعارض سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتفاق النووي وستواصل تعاونها مع إيران.

كذلك حذر قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، في وقت سابق، الولايات المتحدة من مغبة تنفيذها لاتفاق “جاستا”، وأوضح أنه في حال أقرت أمريكا إجراءات حظر جديدة فعليها أن تنقل قواعدها إلى مسافة 2000 كيلو متر عن الحدود الإيرانية حيث تصلها صواريخهم.